صدى البلد يكشف موقف الملك أحمس من المشاركة في موسم رمضان

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن مسلسل الملك أحمس مستمر في السباق الرمضاني بشكل طبيعي ولا صحه للأخبار المنتشرة باستبعاده من رمضان .





وعلم صدى البلد أيضا أنه سيتم طرح إعلان للمسلسل غدا او بعد غد على الأكثر يؤكد مشاركته في رمضان على أن يتم طرح البرومو بعد ذلك ثم تحديد القناة التي سيذاع عليها المسلسل .





وكانت بعض الأخبار قد انتشرت عن خروج مسلسل «الملك أحمس» من السباق الرمضاني بشكل نهائي، بسبب أعمال «الجرافيك» التي تحتاج إلى وقت طويل، ولن تكتمل بأي حال من الأحوال قبل حلول الشهر الفضيل، خاصة أن أحداثه تدور في العصر الفرعوني، ويتناول سيرة الفرعون المصري أحمس طارد الهكسوس.





فيما قال البعض أن سبب عدم لحاق المسلسل سيكون بسبب وجود مشاكل حدثت بين فريق العمل في الفترة الماضيه .





«الملك» يلعب بطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، ريم مصطفى ومحمد لطفى، ومأخوذ عن قصة «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي» ويشاركها الإنتاج شركة «آروما».