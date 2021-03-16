ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صدى البلد يكشف موقف الملك أحمس من المشاركة في موسم رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:44 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
Advertisements
خالد صواف
علم صدى البلد من مصادر خاصة أن مسلسل  الملك أحمس مستمر في السباق الرمضاني بشكل طبيعي ولا صحه للأخبار المنتشرة باستبعاده من رمضان .

وعلم صدى البلد أيضا أنه سيتم طرح إعلان  للمسلسل غدا او بعد غد على الأكثر يؤكد مشاركته في رمضان على أن يتم طرح البرومو بعد ذلك ثم تحديد القناة التي سيذاع عليها المسلسل .

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت عن خروج مسلسل  «الملك أحمس» من السباق الرمضاني بشكل نهائي، بسبب أعمال «الجرافيك» التي تحتاج إلى وقت طويل، ولن تكتمل بأي حال من الأحوال قبل حلول الشهر الفضيل، خاصة أن أحداثه تدور في العصر الفرعوني، ويتناول سيرة الفرعون المصري أحمس طارد الهكسوس.

فيما قال البعض أن سبب عدم لحاق المسلسل سيكون بسبب وجود مشاكل حدثت بين فريق العمل في الفترة الماضيه .

 «الملك» يلعب بطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، ريم مصطفى ومحمد لطفى، ومأخوذ عن قصة «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي» ويشاركها الإنتاج شركة «آروما».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.. السقا وعز وكريم ورمضان وإمام في منافسة شرسة.. وياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بـ مواجهة فنية

في عام 2021.. تفاصيل إعادة إحياء أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2021

أول صورة لـ مها نصار والمخرج حسين المنباوي بعد زواجهما

مها نصار تكشف لـ "صدى البلد" موعد زفافها على المخرج حسين المنباوي

شريف مدكور يعلق على برومو مسلسل الاختيار 2

ترشيحاتنا

تشييع جنازة الفنان عادل هاشم من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

بشرط واحد.. تعرف على كيفية الحصول على مرتب مدى الحياة بالقانون

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

الأهلي يتقدم على فيتا كلوب بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

قبل مباراة فيتا كلوب.. تعرف على حظوظ الأهلي للتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

فاجعة إنسانية.. إعدام المئات وتشريد الآلاف تكلفة الحرب الأهلية في إثيوبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. أعراض كورونا طويلة الأمد

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير