مصرع قهوجي بطعنة نافذة في الظهر على يد 3 صيادين بالمطرية

لقي قهوجي مصرعة بطعنة نافذه في الظهر ، علي يد ٣ صيادين أشقاء آثر خلافات سابقة بين أحدهما بمنطقة " العقبيين " مركز المطرية بمحافظة الدقهلية.
كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول المدعو " حسام يحيي معاطي دعبس " ۲۱ عاما ،قهوجي ، ومقيم منطقة " العقبيين " دائرة المركز مصابا بجرح طعني نافذ بالظهر " وتوفي فور وصوله .
وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال عمه المدعو "نجيب معاطي صبحی دعبس " 68 عاما، سماك ، ومقيم بذات العنوان اتهم كلا من رامي محمد الدسوقي الشامي " 41 عاما ،صياد ، و شقيقه "محمد محمد الدسوقي الشامي " ۲۸ عاما، صياد وشقيقه "هشام محمد الدسوقي الشامي " ۳۹ عاما ،صياد ، ويقيمون بذات العنوان بقتله علي اثر سابقة عمل الثالث بالمقهى الخاص بالمجني عليه وقيام الأخير بطرده من حوالى 7 شهور لشكه في قيامه بسرقة الإيراد، ويوم الواقعة وحال مرور المجني عليه من أمام مسكن المتهمين حدثت مشادة بينه وبين الثاني والثالث قام على إثرها الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " وأحدث إصابته التي أدت لوفاته .
وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الأول والأداة المستخدمة عباره عن" سكين " وبمواجهته اعترف بقيامه بإحداث إصابة المجنى عليه التي أدت إلى وفاته ، وقرر قيام المتوفي بالتعدي عليه وإحداث إصابته بجرح قطعي بالصدر من الجهة اليسرى كما تم ضبط المتهم الثاني "محمد "۲۸ عاما ،صياد ، ومقيم منطقة " القبيين " دائرة المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه الأول والثالث.
وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط المباحث في وقت لاحق من ضبط المتهم الثالث "هشام" 36 عاما ،صياد ، ومقيم منطقة "العقبيين" دائرة المركز بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه الأول والثاني.
و جاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.