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حوادث

مصرع قهوجي بطعنة نافذة في الظهر على يد 3 صيادين بالمطرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:37 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي قهوجي مصرعة بطعنة نافذه في الظهر ، علي يد ٣ صيادين أشقاء آثر خلافات سابقة بين أحدهما بمنطقة " العقبيين " مركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول المدعو " حسام يحيي معاطي دعبس " ۲۱ عاما ،قهوجي ، ومقيم منطقة " العقبيين " دائرة المركز مصابا بجرح طعني نافذ بالظهر " وتوفي فور وصوله .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال عمه المدعو "نجيب معاطي صبحی دعبس " 68 عاما، سماك ، ومقيم بذات العنوان  اتهم كلا من رامي محمد الدسوقي الشامي " 41 عاما ،صياد ، و شقيقه "محمد محمد الدسوقي الشامي " ۲۸ عاما، صياد وشقيقه "هشام محمد الدسوقي الشامي " ۳۹ عاما ،صياد ، ويقيمون بذات العنوان بقتله علي اثر سابقة عمل الثالث بالمقهى الخاص بالمجني عليه وقيام الأخير بطرده من حوالى 7 شهور لشكه في قيامه بسرقة الإيراد، ويوم الواقعة وحال مرور المجني عليه من أمام مسكن المتهمين حدثت مشادة بينه وبين الثاني والثالث قام على إثرها الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " وأحدث إصابته التي أدت لوفاته .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الأول والأداة المستخدمة عباره عن" سكين " وبمواجهته اعترف بقيامه بإحداث إصابة المجنى عليه التي أدت إلى وفاته ، وقرر قيام المتوفي بالتعدي عليه وإحداث إصابته بجرح قطعي بالصدر من الجهة اليسرى كما تم ضبط المتهم الثاني  "محمد "۲۸  عاما ،صياد ، ومقيم منطقة " القبيين " دائرة المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه الأول والثالث.

وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط المباحث في وقت لاحق من ضبط المتهم الثالث "هشام" 36 عاما ،صياد ، ومقيم منطقة "العقبيين" دائرة المركز بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه الأول والثاني.

و جاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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