"الفتوى والتشريع" غير مختصة بحل نزاع قطع الأشجار بين "التجميل" و"الكهرباء"

فصلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، في نزاع قائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، لإلزام الكهرباء بسداد مبلغ ٢١ ألف جنيه ، قيمة التلفيات الناتجة عن ازالة وقطع ١٥ شجرة ، وانتهت جمعية الفتوى الي عدم اختصاصها بهذا النزاع.





ونُظرت الفتوى بناءً علي كتاب القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (الإدارة العامة لشبكات حلوان)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ واحد وعشرين ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيهًا قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع عدد (15) شجرة فيكس نتدا، وعدد (125) عود تفلا.









وتعود احداث الواقعة لقيام البعض في شبكات الكهرباء بحلوان بالتعدي على الأحواض المزروعة بالشارع الغربي بحلوان، ومحتواها: عدد (15) شجرة فيكس نتدا(عمر 10 سنوات)، وعدد (125) عود تفلا (عمر 10 سنوات).









واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليهم ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.







