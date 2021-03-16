الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية





شهد ضابط الامن الوطني بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم الأول عادل حمدي محمود البدراوي، حرکی "نمر الخلافة" والمتهم الثاني محمود عبدالفتاح محمود محمد؛ باعتناق أفكار جماعة "داعش" الإرهابية القائمة علي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمانهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وانضمامهما لمجموعة مسلحة تعتنق ذات الأفكار داخل البلاد .









وأضاف بإنشاء المتهم الأول حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سماه "نمر الخلافة "؛ استخدمه والمتهم الثاني بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على الانضمام للجماعة الإرهابية سالفة البيان، بأن تداولا مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر الصفحة المشار إليها، ونشر مقاطع عن إعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووائل الاتصال اللاسلكية والأساليب القتالية، وتعلم كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استهداف المنشآت الأمنية؛ واستخدام برامج الاتصالات المؤمنة عبر الهواتف المحمولة وشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.