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حوادث

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:55 م
داعش
داعش
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محمد عبدالله
أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول خلية النمر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابية للجنايات.
 

شهد ضابط الامن الوطني بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام  المتهم الأول عادل حمدي محمود البدراوي، حرکی "نمر الخلافة" والمتهم الثاني محمود عبدالفتاح محمود محمد؛ باعتناق أفكار جماعة "داعش" الإرهابية القائمة علي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمانهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وانضمامهما لمجموعة مسلحة تعتنق ذات الأفكار داخل البلاد .


وأضاف بإنشاء المتهم الأول حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سماه "نمر الخلافة "؛ استخدمه والمتهم الثاني بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على الانضمام للجماعة الإرهابية سالفة البيان، بأن تداولا مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر الصفحة المشار إليها، ونشر مقاطع عن إعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووائل الاتصال اللاسلكية والأساليب القتالية، وتعلم كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استهداف المنشآت الأمنية؛ واستخدام برامج الاتصالات المؤمنة عبر الهواتف المحمولة وشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
 

وأنهى بتجميع المتهم الأول دون سند من القانون، بيانات ومعلومات عن إحدى الجهات السيادية، وذلك بغرض تمويل وإمداد الجماعة الإرهابية لبياناتهم، لاستخدامها في تهديدهم، أو في الاعداد لإلحاق الأذى بهم وبمصالحهم ومصالح جهة عمله، وعلى أثر ذلك استصدر إذن من النيابة العامة بضبط و تفتیش شخص ومسكن المتهمين، فتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهم الأول.

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