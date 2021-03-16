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حوادث

ضبط عاطل وترزى وبحوزتهما كمية من الهيروين بأجا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:49 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وترزي  داخل " توك توك " وبحوزتهما كميه من جوهر الهروين المخدر قبل قيامهما بتوزيعها علي عملائهما بمنطقة سمنود مركز أجا.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة" شرق الدلتا" تفيد بقيام شخصان بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز أجا.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " من ضبط كلا من " إبراهيم محمد إبراهيم غضبان "  ۳۳  عاما ،عاطل، و "مصطفى محمد السيد فوده " ٢٤  عاما ، ترزی ، ويقيمان قرية " منية سمنود " دائرة المركز أثناء تواجدهما بالقرب من كوبرى سمنود - دائرة المركز مستقلان توك توك ( بدون لوحات معدنية ) وبحوزتهما ( عدد " ۷۰ " لفافة لجوهر الهروين المخدر ، مبلغ مالي 530 جنيه عدد ۲ هاتف محمول ، عدد ۲ سلاح أبيض " كتر " ).

 وبمواجهتهما بما أسفرت عنه  التحريات والضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعه والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملاتهما ، والسلاحين للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة و قيد المحضر برقم  ٤٢٠٠٨ / ٤٤ / ٢٠٢١ جنايات مركز أجا ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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