ضبط عاطل وترزى وبحوزتهما كمية من الهيروين بأجا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وترزي داخل " توك توك " وبحوزتهما كميه من جوهر الهروين المخدر قبل قيامهما بتوزيعها علي عملائهما بمنطقة سمنود مركز أجا.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة" شرق الدلتا" تفيد بقيام شخصان بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز أجا.
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا " من ضبط كلا من " إبراهيم محمد إبراهيم غضبان " ۳۳ عاما ،عاطل، و "مصطفى محمد السيد فوده " ٢٤ عاما ، ترزی ، ويقيمان قرية " منية سمنود " دائرة المركز أثناء تواجدهما بالقرب من كوبرى سمنود - دائرة المركز مستقلان توك توك ( بدون لوحات معدنية ) وبحوزتهما ( عدد " ۷۰ " لفافة لجوهر الهروين المخدر ، مبلغ مالي 530 جنيه عدد ۲ هاتف محمول ، عدد ۲ سلاح أبيض " كتر " ).
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعه والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملاتهما ، والسلاحين للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة و قيد المحضر برقم ٤٢٠٠٨ / ٤٤ / ٢٠٢١ جنايات مركز أجا ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.