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رياضة

الأهلي يتقدم على فيتا كلوب بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره فيتا كلوب، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمد شريف كاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي منذ الدقيقة الأولى بعد أن انفرد بمرمى فيتا كلوب، لكن حارس المرمى تصدى لتسديدة شريف.

وفي الدقيقة  السادسة، تلقى محمد شريف تمريرة رائعة من مروان محسن، ليسدد الكرة في شباك فيتا كلوب، معلنًا عن الهدف الأول للمارد الأحمر.

وبعد ذلك، مرر أجاي تمريرة رائعة لـ أفشة، لكن الأخير سدد الكرة خارج مرمى فيتا كلوب.

وفي الدقيقة 14، انفرد مروان محسن بمرمى فيتا كلوب، لكنه سدد الكرة ضعيفة ليتصدى لها حارس فيتا.

وفي الدقيقة 19، استطاع محمد مجدي أفشة تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعد مراوغته مدافعي فيتا وتسديده كرة قوية بقدمه اليمنى، معلنًا عن ثاني أهداف المارد الأحمر.

بعد ذلك، تراجع الأهلي للمحافظة على تقدمه، وسط تقدم من لاعبي فيتا، والذي جاءت أولى محاولاتهم على المرمى في الدقيقة 37، بتسديدة من اللاعب سوزي، لكن القائم الأيمن تصدى لها، لترتد لتولينجا، ليتصدى محمد الشناوي لتسديدته ببراعة وينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بثنائية نظيفة.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.
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