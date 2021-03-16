"خِلاني".. أبطال مهرجان إخواتي بالنسخة الجاهلية.. فيديو

اللغة العربية الفصحي عشقها الخاص، ودائمًا ما يفضل البعض ترجمة الأفلام والأغاني باللغة العربية الصحيحة، وخصوصًا دبلجة الأفلام الأجنبية للغة العربية لها متابعيها المفضلين، ويعشقونها عند الاستماع.





وهذا ما فعله أمير وجهاد وعوض، ثلاث شبان من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يجمعهم حب دراسة الهندسة، والتمثيل المسرحي، واللغة العربية الفصحي، فقدموا نوع جديد من الدبلجة العربية.





قرروا الثلاث شبان بتحويل مهرجان "أخواتي" الشهير، إلي دبلجته للغة عربية صحيحة، بل وتفوقوا علي أنفسهم وحولوها إلي لغة جاهلية، وانتجوا فيديو كوميدي أعجب به محبي اللغة العربية.





ورصدت كاميرا "صدي البلد" كواليس أغنية أخواتي باللغة الجاهلية، والتي تم تسميتها "خِلاني" للتماشي مع اللغة الجاهلية، وتم صياغة الأغنية كاملة مرة أخري باللغة الجاهلية القديمة.





وقال جهاد إلي عدسة صدي: "أمير بيحب الدبلجة وكان عاوز يكمل تريند الدبلجة، ففكرنا نعملها علي مهرجان شعبي ونحوله للغة الفصحي، بس خليناها باللغة الجاهلية لأننا شوفنا أنها هتبقي أجدد وبضحك أكثر".





وعقب جهاد أنهم حافظوا علي خصائص الشعر الجاهلي بدرجة كبيرة، مثل البكاء علي الأطلال، وكانت نشأة حب اللغة العربية لديهم ناتج من حبهم في التمثيل علي المسرح، فهذا ما شجعهم علي إنتاج الأغنية وتحويلها للغة الجاهلية.





"أول لما سمعت الكلمات ضحكت"، كان هذا رد فعل عوض عند سماعه للكلمات الجاهلية منذ الوهلة الأولي، ولكنه سرعان ما أستوعب كلمات الأغنية وحفظها بمساعدة أمير وجهاد.





وأشار عوض إلي دور أمير في كتابة الكلمات الجاهلية، ودور جهاد في تشكيل الكلمات تشكيل صحيح، ويرجع حُب أمير للغة العربية بسبب والده وكونه مدرس لغة عربية وأتقن منه اللغة منذ الصغر.





وعن ردود أفعال رواد السوشيال ميديا تجاه الأغنية، قال أمير: "كل الناس عجبتهم الأغنية وقالوا إنها احسن من الأغنية الأصلية، وكان في كومنتات سلبية ناتجة عن سوء الفهم، بس الناس ردت عليهم وفاهمين اننا بنقدم حاجة بشكل ساخر أو كوميدي".





وأنهي أمير حديثه عن حلمهم سويًا وحبهم تجاه التمثيل، قائلًا: "أحنا كلنا ممثلين في الأساس وبنحب التمثيل، ونفسنا نقدم للناس مواهبنا وهواياتنا بشكل مختلف، ويتبسطوا بيها، وشغالين علي كذا حاجة مختلفة ويارب تعجب الناس".