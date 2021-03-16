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اطلاق مسابقة الرابح الأكبر مع رحيم لكل من يعاني من السمنة .. تعرف على الموعد والجائزة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:47 م
الدكتور محمد رحيم
الدكتور محمد رحيم
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حياة عبد العزيز
أطلق الدكتور محمد رحيم، اخصائي التغذية العلاجية، ماجستير التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، وأخصائي التدخل الغير جراحي لعلاج السمنة الموضعية، وخبير في مجال الوجبات البديلة، ( replacement meals )، ومن رواد Diet coaching في مصر، أكبر مسابقة لانقاص الوزن وضبط القوام لكل من يعاني من السمنة وما تصاحبها من مشاكل .

تهدف مسابقة الرابح الأكبر مع الدكتور رحيم، تحفيز كل من يعانون من السمنة من التخلص من أضرارها واكتساب صحة أفضل، ويحصل على أكثر متسابق مشترك في المسابقة على 1000 جنيه مقابل كل كيلو خسارة في وزنه.

وسوف تقام مسابقة الرابح الأكبر في كل فروع الدكتور محمد رحيم، على أن تكون مدة المسابقة 45 يوم فقط، ويتابع المتسابق تطورات الحالة الصحية ووزنه والنظام الغذائي المناسب له ومعدلات تقدمه وخسارة وزنه أسبوعيًا، وبعد الانتهاء من فترة المسابقة سوف يعلن عن أكثر متسابق خسر وزنة للفوز بجائزة المسابقة.

والجدير بالذكر أن مواعيد التقدم في المسابقة بداية من يوم 25/3/2021 وحتى 10/4/2021 وتستمر لمدة 45 يوم بداية من 11/4/2021 وبعدها يعلن عن الرابح الأكبر في خسارة وزنه.
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