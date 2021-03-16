ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صلاة التراويح 30 دقيقة.. الإمارات تعلن إجراءات كورونا في رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:48 م
الإمارات
الإمارات
Advertisements
أمينة الدسوقي
قررت السلطات الإمارتية إقامة صلاة التراويح بشهر رمضان وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد19، بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة.

وطالبت "الطوارئ والأزمات" الإمارتية الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية. 

وقالت الطوارئ والأزمات وفقا لصحيفة الاتحاد أنه  فيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامنًا مع المستجدات.

وكان قد أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات #كوفيد19 في الدولة: وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها التي أعلنت عنه مؤخرًا بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 89746 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,668,637 مليون جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 67.43 جرعة لكل 100 شخص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تقدم مليونا و797 ألف جرعة من لقاح كورونا

عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة في الإمارات يتخطى 3 ملايين

أعلى معدل منذ انطلاق الحملة.. الإمارات تقدم 220 ألف جرعة لقاح كورونا

الإمارات: تقديم 158,786 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

بطائرات درون.. حملة واسعة لتعزيز التوعية بإجراءات كورونا فى الشارقة

برلماني يطالب بالرقابة على الإجراءات الاحترازية للمساجد خلال صلاة التراويح

ترشيحاتنا

بحزام جلد.. العثور على جثة طفل مخنوقا داخل غرفته بالإسماعيلية

بعد قرار الرئيس السيسي.. تعرف على الفئات المستحقة لزيادة المعاشات

محمد شريف يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الأهلي بالكونغو

تفجير إسرائيل.. إيران تستعد لمحو تل أبيب من الخريطة

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

من بينهم رئيس مجلس الأمة.. إحالة 38 نائبًا في الكويت إلى النيابة العامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. أعراض كورونا طويلة الأمد

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير