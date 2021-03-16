صلاة التراويح 30 دقيقة.. الإمارات تعلن إجراءات كورونا في رمضان

قررت السلطات الإمارتية إقامة صلاة التراويح بشهر رمضان وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد19، بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة.





وطالبت "الطوارئ والأزمات" الإمارتية الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية.





وقالت الطوارئ والأزمات وفقا لصحيفة الاتحاد أنه فيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامنًا مع المستجدات.





وكان قد أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات #كوفيد19 في الدولة: وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها التي أعلنت عنه مؤخرًا بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات.





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 89746 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,668,637 مليون جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 67.43 جرعة لكل 100 شخص.