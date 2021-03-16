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رياضة

منهم ياسمين الخيام.. الشباب تنظم حوارا مع أبرز الشخصيات العامة أون لاين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية سلسلة من الحوارات الشبابية مع أبرز الشخصيات العامة والمسئولين وقادة الرأي على الانترنت تحت عنوان " معاك أونلاين".

تستضيف حلقة غدًا الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 الداعية  ياسمين الخيام، واللواء منال عاطف مسئول وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية في ضيافة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة. ويدور اللقاء حول "دور المرأة في مجال الخدمة المجتمعية، ودور وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة".

تهدف السلسلة إلي فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة المثارة على الساحة، والتعرف على المحطات الرئيسية في مسيرة حياة الشخصيات العامة التي تتم استضافتها والتي تمثل قدوة ونموذج لكثير من الشباب، حيث يقوم الشاب بإرسال الاسئلة التي يود طرحها على بوابة مصر للشباب والرياضة ويقوم ضيوف البرنامج من القادة والمسئولين بالإجابة عليها أون لاين في تفاعل مباشر وحقيقي.
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