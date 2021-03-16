نمر الخلافة يعترف: حفيد البنا كلفني باستهداف ضباط شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول خلية النمر الارهابية التابعة لتنظيم داعش الارهابية للجنايات.

وأقر المتهم الأول عادل حمدي محمود البدراوي واسمه الحرکی "نمر الخلافة"- بالتحقيقات بانضمامه والمتهم الثاني للجماعة المسماة "داعش" التي تعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتمويله لتلك الجماعة وإمدادها بمعلومات لتحقيق أغراضها.





وأبان تفصيلا لذلك أنه في غضون عام ۲۰۱۳ أطلع على إصدارات جماعة "داعش" من خلال شبكة المعلومات الدولية، فاعتنق أفكارها بوجوب قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.





وأضاف أنه في غضون عام ۲۰۱4، سافر إلى محافظة شمال سيناء لسعيه الانضمام إلى جماعة "ولاية سيناء"، التابعة للجماعة آنفة البيان، ولفشله فى الوصول لأحد أعضائها؛ عاد الي مسكنه مرة أخري واعلم المتهم الثاني بأفكار تلك الجماعة وأغراضها ودعاه للانضمام إليها؛ فقبل، وبتعرفه على قيادي الجماعة حركي "حفيد البنا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلمه الأخير بمسؤوليته عن إحدى الخلايا التابعة للجماعة فانضم والمتهم الثاني إليها.





وتابع أنه تم تكليفه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، فنفذ ما كلف به، وأنشأ صفحة باسم "نمر الخلافة" على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واضطلع المتهمان من خلالها؛ بالترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة، ونشرهما مقاطع مرئية بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية؛ وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية، والتعليم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة.



