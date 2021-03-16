ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إخلاء الشوارع من المارة.. محافظ القاهرة يتابع اللمسات النهائية لموكب المومياوات الملكية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:02 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
تواصل محافظة القاهرة استعدادتها المكثفة للحدث الكبير الذى ينتظره المصريون والعالم والذي يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط .

ومن المتوقع ان تخلو شوارع العاصمة والمحافظات فى هذا اليوم من المارة والسيارات حيث سيجلس المواطنون أمام شاشات التليفزيون لمتابعة هذا الحدث الفريد والحفل المبهر الذى تعمل كل أجهزة الدولة على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تكثف من أعمالها لتنفيذ خطة العمل التى تم وضعها لمراجعة جاهزية الشوارع منذ خروج الموكب من المتحف المصري بالتحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتي الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب .

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات .

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة .

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول ، والملكة حتشبسوت ، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدير المتحف المصرى: إعادة البوابة الحديدية بعد خروج موكب المومياوات الملكية

موكب عالمي.. وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية

مصر تستقبل حدثا عظيما خلال أيام.. العالم ينتظر مومياوات الملوك.. وهذا ما فعلته محافظة القاهرة.. فيديو وصور

شمس ملوك الفراعنة تسطع قريبا .. العالم على موعد مع موكب المومياوات الملكية

المتحف القومي للحضارة المصرية يكشف آخر تطورات موكب المومياوات الملكية.. فيديو

ترشيحاتنا

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة والشديدة

الإمارات.. قرار عاجل بشأن التعليم خلال شهر رمضان

أسباب صيام النبي في شهر شعبان .. 6 أمور لا يعرفها الكثير

نتيجة تاريخية .. طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة