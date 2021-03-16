ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

#بنحبك_ياسيسي يتصدر تويتر .. ومغردون: حبك في قلبي بيزيد كل يوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الادني لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة ، كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
 
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #بنحبك_ياسيسي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجمهور يتغزل في الإسكندرية.. ومغردون: النفسية بترتاح أمام البحر

هات قلبي وروحي.. جمهور السوشيال ميديا يتغزل بالإسكندرية فى الشتاء

#السيسي_بيحقق_حلم_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: رئيس مننا وحاسس بينا

#تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: قائد عظيم

هاشتاج بنحبك ياسيسي يتصدر تويتر .. ومغردون: ربنا يحميك لمصر

السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

ترشيحاتنا

السعودية.. إجراء عاجل بشأن التعدي على أراضي الدولة بمنطقة الرياض

مجموعة الأهلي.. سيمبا التنزاني يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية في المريخ

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

بعد اقتراح فيتا كلوب .. نسر الأهلي يتحرك من ملعب الشهداء إلى المطار عائدا للقاهرة

توصية من الصحة العالمية بشأن لقاح استرازينكا.. تفاصيل

الأهلي مزيكا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فيتا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة