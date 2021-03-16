بنحبك_ياسيسي يتصدر تويتر .. ومغردون: حبك في قلبي بيزيد كل يوم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الادني لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة ، كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #بنحبك_ياسيسي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .



#بنحبك_يا_سيسي شوف السيسي زود المرتبات والمعاشات وفي ظل ازمه وجائحه هزت العالم 🌎 ودول اقتصادها انهار ودول افلست عشان كده بنحبك ياسيسي 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/rnkcniq2qu — ابو احمد الحديدى (@csTdKAKDBwcuY1K) March 16, 2021

#بنحبك_يا_سيسي

تحيا مصر السيسى 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — Sayaf Yasser (@sayaf_yasser) March 16, 2021