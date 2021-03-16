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محافظات

حملة تنشيطية لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:53 م
حملة تنشيطية لدعم
حملة تنشيطية لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة
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عبد العزيز جمال
في اطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفذ مديرية الشئون الصحية بالقاهرة حملة تنشيطية خدمية مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  برعاية د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تحت شعار " حقك تنظمي " ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " .

وأشار د . محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولي من يوم ١٤ - ١٨ مارس وتشمل مناطق ( المطرية ـ السلام ٢ ، المرج ، حلوان ، القاهرة الجديدة ، التبين ، البساتين ) والمرحلة الثانية تبدأ يوم ٢١ - ٢٥ مارس وتشمل مناطق ( عين شمس ، مصر القديمة _ دار السلام _ السلام أول _ حدائق القبة _ المعصرة _  ١٥ مايو )  .

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية أن الحملة تستهدف رفع الوعي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات ، بالاضافة إلى تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين النساء والولادة ، وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية على أن يتم التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول .
وأكد مدير المديرية أن الحملة تتضمن ندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومردوده على صحة الأم والطفل ، مشيرا إلى إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
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