نشرة الفن.. تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي.. درة بالحجاب في مسلسل جديد .. وشيرين عبد الوهاب تغني تتر لحم غزال

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية :





رغم الانتقادات السنوية.. رامز مريض نفسي في رمضان 2021

يعكف الفنان رامز جلال حاليا، على تصوير حلقات برنامجه الجديد الذي سيشارك به في موسم رمضان 2021، ويذاع عبر فضائية إم بي سي مصر على غرار الأعوام السابقة.





غير مستقرة.. زوجة المخرج رائد لبيب تتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

كشفت زوجه المخرج رائد لبيب أن حالة زوجها غير مستقرة بسبب إصابته بالسرطان منذ فترة، حيث يتواجد حاليا داخل غرفة الرعاية المركزة بإحدي المستشفيات.





"كورونا" يغير شكل الأوسكار.. أكاديمية الفنون الأمريكية تكشف تفاصيل سهرة 26 أبريل لإعلان الجوائز

أعلن رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور بالولايات المتحدة الأمريكية، ديفيد روبين، المعلومات التي طال انتظارها منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92، الذي أقيم في فبراير 2020، ثم أصبح مستقبل النسخ المقبلة بعده مبهما.

غادة عبد الرازق تعلن عبر صدى البلد: شيرين هى مطربة تتر مسلسل "لحم غزال"

أكدت النجمة غادة عبد الرازق في تصريح لصدى البلد أن شيرين عبد الوهاب هي من ستغني تتر مسلسلها الجديد لحم غزال التي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.





على سلم الطائرة..ياسمين صبري من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

بالحجاب .. درة تنشر صورة بوستر مسلسل بين السما والأرض

نشرت الفنانة درة صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.