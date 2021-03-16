مجلس النواب يرجئ الموافقة على المادة الـ 10 من قانون الري

قرر مجلس النواب إرجاء مناقشة المادة 10 من قانون الري الجديد إلى جلسة قادمة، وذلك بناء على الاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.









وتنص المادة 10 على "لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط ومقابل الانتفاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق الرسم ذاته عند تجديد الترخيص.









وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.







