"مستقبل التعليم الالكتروني في ظل جائحة كورونا".. ندوة تثقيفية بمجمع إعلام قنا





نظم مجمع إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "مستقبل التعليم الالكتروني في ظل جائحة كورونا"، حاضر فيها الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و بحضور نادية شوقي، مدير مجمع إعلام قنا، و أدارها يوسف رجب وسهير السيد عبدالرازق، اخصائي الإعلام بالمجمع.





استهدفت الندوة توعية الطلاب و أولياء الأمور بأهمية التعليم الاليكتروني و دوره في التغلب علي الأزمات التي أحدثتها جائحة كورونا، و الاستعداد المسبق للمدارس في التعامل مع كورونا بكفاءة.





قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التعليم الإلكتروني في مصر لم يبدأ مع جائحة كورونا، لكنه سبقها بسنوات بمنظومة تعليمية جديدة بدأها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بالمرحلة الابتدائية وكان لها عظيم الاثر في تخطي مصر أزمة كورونا مقارنة بدول أخري توقفت فيها العملية التعليمية و ألغي عام كامل في دول أخري.





و تابع خالد، عانينا في البداية أثناء تطبيق منظومة التعليم الجديد، سواء مع الطلاب أو أولياء الأمور لعدم قدرتهم في البداية علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، و معاناة أخري مع تجار الدروس الخصوصية والكتب الخارجية لتأثير المنظومة علي عملهم غير المشروع.





و أضاف خالد، التربية والتعليم بذلت الكثير من الجهد و الوقت حتي تمكنا من تهيئة المدارس لهذا النمط الجديد من التعليم، وجدنا بعض الأخطاء وتم تلافيها و التغلب عليها، ما أدي لتراجع نسبة المعترضين و مقاومي التغيير، و وصلنا بنسبة تمكن من أداء الإمتحانات الإليكترونية ودخول علي المنصة هذا العام إلي ٩٧٪ بقنا.





و أشار خالد، إلي أن مصادر التعليم تنوعت في الفترة الأخيرة، ما بين تعليم إليكتروني عن بعد، و آخر مدمج، وتعليم هجين، وكلها أنواع تتماشي مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الذي يستدعي بطبيعة الحال أن يكون أبنائنا الطلاب و الخريجين، علي دراية مبكرة بالتكنولوجيا الحديثة.





و أوضح خالد، بأن التعليم الإليكتروني حقق نتائج إيجابية لجميع أطراف العملية التعليمية، بداية من الطالب و أولياء الأمور وما نتج من توفير ميزانية الدروس الخصوصية، التي كانت تكبدهم مبالغ طائلة، ومرورًا بالمدرسين وما حدث من تأهيل وتطوير لقدراتهم، كما أن هذا النمط يوفر علي الدولة نفقات طباعة الكتب ونقلها للمحافظات المختلفة.







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