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أخبار البلد

قبل نهاية مارس الحالي.. وزيرة التضامن تعلن إطلاق المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:50 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق المنصة الالكترونية للجمعيات الأهلية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية مع مؤسسات المجتمع الأهلى والتي شارك فيها ٧٧ جمعية أهلية تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، إن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لتجهيز المنصة الإلكترونية التي تهدف إلي الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.

وأشارت إلى أن المنصة ستكون جاهزة للإطلاق قبل نهاية شهر مارس الجاري.
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