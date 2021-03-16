مع عودة الحفلات .. حكيم يتصدر المشهد الغنائي

تتسابق الأماكن الترفيهية في مصر للحصول علي موافقة حكيم لتقديم حفلات غنائية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، لكنه قرر أن تكون ضربة البداية يوم الجمعة 26 مارس الجاري في ( cairo jazzclub).





ويقدم حكيم خلال الحفل مايقرب من 15 أغنية متنوعة، كما أنه يجهز مفأجاة فنية سيقدمها خلال الحفلة وسيعلن باقي الحفلات التي تعاقد عليها بشكل متتالي.



