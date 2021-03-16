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فن

مع عودة الحفلات .. حكيم يتصدر المشهد الغنائي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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تتسابق الأماكن الترفيهية في مصر  للحصول علي موافقة حكيم لتقديم حفلات غنائية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، لكنه قرر أن تكون ضربة البداية يوم الجمعة 26 مارس الجاري في ( cairo jazzclub).

ويقدم حكيم  خلال الحفل مايقرب من 15 أغنية متنوعة، كما أنه يجهز مفأجاة فنية سيقدمها خلال الحفلة وسيعلن باقي الحفلات التي تعاقد عليها بشكل متتالي.

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانيين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات  كما يجهز أكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلي طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل.
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