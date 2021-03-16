مجلس النواب يوافق على المادتين 13 و14 بمشروع قانون الموارد المائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموارد المائية.





وتنص المادة "13"من مشروع القانون يلتزم المرخص له بالآتي:





(1) صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص.

(2) إجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

(3) تمكين الوزارة بالتفتيش في أى وقت.

(4) عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.





وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون فى الالتزامات فى المسئولية التعاقدية



