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اقتصاد

وزير التموين: لن يسمح بالغش التجاري أو التلاعب في صلاحية السلع المقدمة للمواطن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:51 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
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محمد صبيح
 وجة الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قيادات المديريات و الاجهزة بتكثيف الحملات علي الاسواق وضبط كل المخالفين او المتلاعبين في صلاحية السلع المقدمة للمواطن.


 كما وجه  المصيلحي، كافة الاجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة كل السلع الرمضانية التي تعرض بالاسواق من حيث الجودة والصلاحية .
 
وفي هذا الصدد استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط 533 كرتونة عين جمل  بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالاسواق،  كما استطاع قطاع التجارة الداخلية بالوزارة من ضبط احد المخازن وبداخلة 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يقوم باعادة تدويرة في عبوات جديدة ووضع تواريخ صلاحية تمتد لشهر فبراير 2021 عليها .
 
وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمديريات ومفتشي الصحة للمرور علي الاسواق في حملات استباقية، تم ضبط 62 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية متنوعة خاصة بشهر رمضان وذلك قبل طرحها بالاسواق، كل هذه القضاية تم تحويلها الي الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيا .
 
و اكد الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم تيسير حملات يوميا علي الاسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكافة الانشطة التجارية،  للتاكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين .
 
 
وتهيب الوزارة جموع المستهلكين بالابلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم بالاسواق من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 16528 .
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