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محافظات

محافظ البحيرة يطالب مؤسسات المجتمع المدنى بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:44 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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أسماء الجنبيهى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها. 

وقدمت جمعية الاورمان بالبحيرة خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق ، حيث تم إجراء عدد 16 عملية قلب دعامات وجراحة بتكلفة 608 آلاف جنيه تكلفة العملية الواحدة لكل حالة 38 ألف جنيه.

وتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبيه لهم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".
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