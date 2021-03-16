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فن

عبد الرحيم كمال: نجيب زاهي زركش عالم لم يقتحمه يحيى الفخراني من قبل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف الكاتب عبد الرحيم كمال عن الصعوبة التي تواجهة في كتابة عمل للفنان الكبير يحي الفخراني.

وقال خلال ندوتة بموقع صدى البلد، ان الكتابة لشخصية بحجم نجومية يحيي الفخراني صعبة جدا، خاصة انه جرب جميع انواع الدراما، وتقديم مادة جديدة له ليس سهلا، واوضح انه يأخذ الامر كتحدي، لتقديم عالم جديد الي "الفخراني" لم يقتحمه من قبل.

وأكد ان نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها الكثير من الكوميديا، مؤكدا انها لم تقدم من قبل، ولاتشبه اى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى ان ينال اعجاب الجمهور، لان القصة خارجة من روحه.


وكان قد حل الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ضيفا على موقع صدى البلد، وكشف العديد من أسرار مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، كما تحدث عن كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيي الفخراني.


كما كشف تفاصيل العمل الخاص بسيرة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكيف تم الاتفاق مع الفنان أحمد حلمي لتجسيد الشخصية.


وعلى جانب آخر، روج فتحى عبد الوهاب لمسلسله الرمضانى القادم عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بصورة من البوستر الرسمى لمسلسل "القاهرة كابول" برفقة طارق لطفى وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، وكتب معلقا: "رمضان ٢٠٢١".


وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.
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