جلوبال التعليمية: جامعة هارتفوردشير تشمل العلوم الطبية والهندسة الحديثة

قال الدكتور أشرف حليم المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن جامعة هارتفوردشير انجليزية وأطلقت استثماراتها في مجال التعليم منذ أكثر من 50 عاما، ولها مكانة هامة تقاس بناء على جودة وطرق التعليم بها، والمناج المقدمة للطلاب من البرامج التي نقدمها من خلال الجامعة فمنها الحقيبة الطبية التي تشمل العلاج الطبيعي والصيدلة وكليات الهندسة من علوم الكمبيوتر وغيرها كما أن البرامج المتاحة كثيرة وتعطي اختيارات متعددة للطلاب.









وأضاف "حليم" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هناك خطة خاصة بها بالجامعات في العاصمة الإدارية من وجود 25 جامعة أجنبية بها أو غيرها من الجامعات بحيث تكون منصة تنطلق منها جامعات كثيرة وبالتالي لن نجد مركزا بهذا الثقل ليكون مقرا للجامعة وكما اننا من أوائل الجامعات بها بالتالي سنكون من الرواد هناك، لذا تم اختيارها لتكون بها الانطلاقة الأولى للجامعة.









وكان الدكتور أشرف حليم المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، أكد أن الجامعة شهدت مشاركة فعالة في ملتقى التعليم العالي في دورته الثامنة والذي عقد الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ان الملتقى رائع والإقبال عليه كان كبيرا جدا وتساءل العديد من الطلاب حول جامعة هارتفوردشير التي تستضيفها مؤسسة جلوبال بالعاصمة الإدارية.









وأضاف "حليم" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هذه الملتقيات والمؤتمرات تعد فرصة للجامعة والجامعات الأخرى لتقدم للطلاب ما لديها وليتعرفوا على الجامعات المختلفة كما أنها تشجع الجامعة من خلال رؤية هذا الكم من الطلاب الذين يسعون لسؤال حول الكليات المختلفة وأفضل الجامعات لهم والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وبالتالي يعرفون مكانهم في المرحلة الجامعية.









وكانت مؤسسة جلوبال الاكاديمية، أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019 أو من خلال الخط الساخن ١٦١٩٢، وذلك للالتحاق بإحدي كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.







