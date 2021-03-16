تسير عكس الاتجاه ... ضبط سيدة اصطدمت بمحل أثناء محاولتها الهرب من ونش المرور بالمنصورة

تمكنت الخدمات المرورية بمنطقة شارع قناة السويس بمدينة المنصورة ، من ضبط سيدة بعد قيامها بالسير بسيارتها الملاكي عكس الاتجاه بالشارع، وحال مشاهدتها سيارة "ونش " الخدمات المرورية حاولت الهروب وقامت بالاصطدام بأحد الاشخاص و أصطدمت بعدها بزجاج أحد المحلات بعدما تخطت رصيف المشاه .





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من ادارة شرطة النجدة باصطدام سيارة بشخص حال سيره بشارع " قناة السويس " دائرة القسم وكذا اصطدامها بالزجاج الخارجي لمحل كائن بذات الشارع ، وتمكنت الخدمات المرورية بالمكان من ضبط السيارة وقائدتها في حينه.





وانتقل ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه اثناء سير السيارة رقم ( د أي ۸۷۰۹ - ملاكي ) قيادة المدعوة "رشا م. أ.م" ۳۹ عاما ،حاصلة على دبلوم فني ومقيمة شارع " عبدالرازق " دائرة القسم ،بالشارع المشار اليه " عكس الاتجاه " اصطدمت بالمدعو " علاء كامل عبدالمقصود السيد " ۳۳ عاما ،عامل ، ومقيم قرية " البدالة " دائرة مركز المنصورة " دون حدوث اصابات " واختلال عجلة القيادة بيد قائدتها وانحرافها واصطدامها بمحل " بلبول للحلويات " الكائن بذات الشارع مما ادى الى كسر الزجاج الخارجي الخاص بالمحل " دون حدوث ثمة اصابات بالعاملين بالمحل او المترددين عليه ".





و بسؤال المذكور والمدير المسئول عن المحل المدعو " عمر مرعي عيسي " 45 عاما ، ومقيم شارع " الصادق " دائرة القسم ابدا ذات المضمون بمواجهة قائدة السيارة .. اعترفت بارتكاب الواقعة واضافت بانها لاتحمل رخصة قيادة ولم يسبق لها استخراجها.