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حوادث

تسير عكس الاتجاه ... ضبط سيدة اصطدمت بمحل أثناء محاولتها الهرب من ونش المرور بالمنصورة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:05 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
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همت الحسينى
تمكنت الخدمات المرورية بمنطقة شارع قناة السويس بمدينة المنصورة ، من ضبط سيدة بعد قيامها بالسير بسيارتها الملاكي عكس الاتجاه بالشارع، وحال مشاهدتها سيارة "ونش "  الخدمات المرورية حاولت الهروب وقامت بالاصطدام بأحد الاشخاص و أصطدمت بعدها بزجاج أحد المحلات بعدما تخطت رصيف المشاه .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا  لقسم شرطة ثان المنصورة من ادارة شرطة النجدة باصطدام سيارة بشخص حال سيره بشارع " قناة السويس " دائرة القسم  وكذا اصطدامها بالزجاج الخارجي لمحل كائن بذات الشارع ، وتمكنت الخدمات المرورية بالمكان من ضبط السيارة وقائدتها في حينه.

وانتقل  ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ  وبالفحص تبين أنه اثناء سير السيارة رقم ( د أي ۸۷۰۹ - ملاكي ) قيادة المدعوة "رشا م. أ.م" ۳۹ عاما ،حاصلة على دبلوم فني ومقيمة شارع " عبدالرازق " دائرة القسم ،بالشارع المشار اليه " عكس الاتجاه " اصطدمت بالمدعو " علاء كامل عبدالمقصود السيد " ۳۳ عاما ،عامل ، ومقيم قرية " البدالة " دائرة مركز المنصورة " دون حدوث اصابات " واختلال عجلة القيادة بيد قائدتها وانحرافها واصطدامها بمحل " بلبول للحلويات " الكائن بذات الشارع  مما ادى الى كسر الزجاج الخارجي الخاص بالمحل " دون حدوث ثمة اصابات بالعاملين بالمحل او المترددين عليه ".

و بسؤال المذكور والمدير المسئول عن المحل المدعو " عمر مرعي عيسي " 45 عاما ، ومقيم شارع " الصادق " دائرة القسم ابدا ذات المضمون بمواجهة قائدة السيارة .. اعترفت بارتكاب الواقعة واضافت بانها لاتحمل رخصة قيادة ولم يسبق لها استخراجها.
وجاري تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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