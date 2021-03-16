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حوادث

تأييد حبس المتهم بسرقة خط هاتف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي 3 سنوات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:20 م
وليد سليمان لاعب
وليد سليمان لاعب النادي الأهلي
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قسم الحوادث

أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، السجن 3 سنوات لمتهم لارتكابه جريمة التزوير والاستيلاء على خط هاتف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

 

تعود الواقعة عندما، اتهم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي شخصا مجهولا بالاستيلاء على رقم هاتفه، واستعمال الخط فى المكالمات الهاتفية، ما تسبب له فى أضرار مادية، واتهم إحدى شركات المحمول بالإهمال والتسبب في سحب رصيد من حسابه لم يستخدمه، واستعمال الخط فى المكالمات الهاتفية مما تسبب له فى أضرار مادية .

 

واستمعت النيابة العامة لأقوال لاعب الأهلي، وليد سليمان سعيد عبيد، الذي اكد فى التحقيقات إنه متعاقد مع إحدى شركات المحمول منذ عام 2011 بفتح حساب بالشركة.

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