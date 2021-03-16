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محافظات

محافظ مطروح يفتتح أولى الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:10 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
افتتح  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح   اليوم  الثلاثاء فعاليات  أولى الدورات التدريبية التى تنظمها المحافظة بمركز التدريب الإداري بمكتبه مصر العامة تحت عنوان دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية فى الفترة من 16 الى 18 مارس 2021 .



تأتي هذه الدورات لرفع المستوى العاملين  بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة. 

وأشار محافظ مطروح إلى حرص المحافظة على تنظيم هذه الدورات للارتقاء وتحسين الاداء ولتحقيق الاستفادة للعاملين  فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل على مستوى المحافظة،  من خلال تأهيل وتدريب العاملين باعتبار العنصر البشرى الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي وذلك بالتوازي مع ما تنفذه وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية فى عدة قطاعات ومجالات   للارتقاء بمستوى الاداء الوظيفي مما ينعكس على  تحسين  الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة  .

ووجه محافظ مطروح المتدربين باستغلال هذه الفرصة فى صقل  وتنمية مهاراتهم  موجها بعمل  تقرير بعد الانتهاء من الدورة  بتقييم العاملين  ومدى استفادتهم من الدورة .

عقب ذلك تفقد محافظ مطروح  قاعة اطلاع الأطفال بمكتبة مصر العامة  ومتابعة الأنشطة المقدمة للاطفال موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الاطفال  الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

كما تم  خلال الزيارة  إفتتاح قاعة باسم اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبة مصر العامة تقديرا لمجهوداته المستمرة لتنمية المحافظة وخدمة أهالي مطروح.
محافظ مطروح يفتتح أولى الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة
محافظ مطروح يفتتح أولى الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة
محافظ مطروح يفتتح أولى الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة
محافظ مطروح يفتتح أولى الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة
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