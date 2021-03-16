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محافظات

رصد 110 ملايين جنيه لإنشاء كورنيش بغرب قنا وآخر بمدينة نقادة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:37 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم رصد 110 ملايين جنيه لإنشاء كورنيش موازي بغرب مدينة قنا وآخر بمدينة نقاده ليكون بمثابة متنفس لأهل المدينتين و الوافدين عليهما.


جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ و الدكتور ياسر رسلان، مدير معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، والوفد المرافق له.


وناقش محافظ قنا، الخطوات المطلوبة لإنشاء كورنيش على النيل بغرب قنا و مدينة نقاده، كمتنفس للمواطنين بهما، في إطار حرص المحافظة على إقامة مقاصد و مزارات ترفيهية جديدة للمواطنين.


و أكد محافظ قنا، حرص المحافظة علي تطوير كافة الحدائق والمتنزهات العامة من أجل  توفير بيئة تساعد المواطنين علي الاستجمام وقضاء أوقات فراغهم بشكل يلقى استحسانهم.


وأشار محافظ قنا، إلي أن العمل يسير على قدم وساق لتطوير وتجميل مختلف  ميادين مدينة قنا التي شهدت مؤخرا نقلة نوعية نظرًا لزراعتها بأنواع مختلف من الورود، كما جرى طلاء واجهات الكباري لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليها.


و أجرى مدير معهد بحوث النيل والوفد المرافق، زيارة ميدانية على أرض الواقع للموقعين المقترحين لتعجيل عمل الدراسة النهائية للمشروعين بما يحافظ علي مجرى النيل، طبقا لمعايير البيئة والري.


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رصد 110 ملايين جنيه لإنشاء كورنيش بغرب قنا وآخر بمدينة نقادة
رصد 110 ملايين جنيه لإنشاء كورنيش بغرب قنا وآخر بمدينة نقادة
رصد 110 ملايين جنيه لإنشاء كورنيش بغرب قنا وآخر بمدينة نقادة
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