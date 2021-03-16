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تعليم

تعليم مطروح يتابع الدراسة بمدارس غرب المحافظة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:15 م
الدكتور محمود قاسم
الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح
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قســـم التعليــــم
تابع  الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح  اليوم الثلاثاء  خلال  جولة تفقدية مفاجئة لمدرستي النصر للتعليم الأساسي ووادي ماجد الابتدائية غرب مدينة مرسى مطروح   انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية.


كما تابع  تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الحرص على توافر الأجواء التعليمية المناسبة وحماية لأبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية وذلك تنفيذًا لتوجيهات  عاطف سلامة وكيل الوزارة .

وتفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية متابعا شرح المعلمين للحصص الدراسية وتجاوب الطلاب مع الشرح والالتزام بالجدول الزمني للمناهج الدراسية .

وأكد قاسم لمسئولي مدرستي النصر للتعليم الأساسي ووادي ماجد الابتدائية ضرورة مواصلة الإلتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لضمان  تقديم محتوي تعليمي متطور للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني خاصة مع تتابع الامتحانات الشهرية المجمعة والتي أصبحت بديلًا عن امتحان نهاية الترم طبقا للقرارات الوزارية والتي جاءت مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة كورونا.
تعليم مطروح يتابع الدراسة بمدارس غرب المحافظة
تعليم مطروح يتابع الدراسة بمدارس غرب المحافظة
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