تعليم مطروح يتابع الدراسة بمدارس غرب المحافظة

تابع الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية اليوم الثلاثاء خلال جولة تفقدية مفاجئة لمدرستي النصر للتعليم الأساسي ووادي ماجد الابتدائية غرب مدينة مرسى مطروح انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية. والتعليم بمطروح اليوم الثلاثاء خلال جولة تفقدية مفاجئة لمدرستي النصر للتعليم الأساسي ووادي ماجد الابتدائية غرب مدينة مرسى مطروح انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية.









كما تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الحرص على توافر الأجواء التعليمية المناسبة وحماية لأبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية وذلك تنفيذًا لتوجيهات عاطف سلامة وكيل الوزارة .





وتفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية متابعا شرح المعلمين للحصص الدراسية وتجاوب الطلاب مع الشرح والالتزام بالجدول الزمني للمناهج الدراسية .



