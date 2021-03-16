الإرشاد الزراعى تكشف عن عدد العارضين بمعرض الزهور هذا العام

نقل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رسالة شكر من العارضين بمعرض زهور الربيع إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن كافة العارضين، تقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزير الزراعة، لجهوده وتكليفاته بدعم و تذليل العقبات التي تواجه كافة العارضين، وخروجه بمظهر مشرف ولائق بمستوى الحدث السنوي الهام، وتشديده على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحث العاملين على التنظيم الجيد للمعرض.

وأوضح عزوز أن عدد العارضين هذا العام، تزايد عن السنوات السابقة، حيث بلغ عدد العارضين هذا العام 238 عارض، من الشركات العاملة في مجالات زهور القطف، الورود ، نباتات الزينة ومستلزمات تنسيق الحدائق، والصبارات النادرة، ومتتجات التصنيع الغذائي، وعسل النحل من مختلف محافظات الجمهورية.

واشار الى انه بجانب الشركات الخاصة المشاركة بالمعرض، شارك أيضا عددا من صغار المزارعين وشباب الخريجين والجهات والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني منها: "الادارة العامة للزراعة المحمية، وهيئة صندوق الموازنة الزراعية، و قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، الإدارة المركزية للتشجير والبيئة"، فضلا عن حديقة الأورمان النباتية، ومعهد بحوث البساتين، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، وحديقة الزهرية، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية التربية والتعليم بالجيزه وجمعية فلاحة البساتين.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ان المعرض هذا العام وفي أيامه الأولى شهد اقبالا غير مسبوق من الزائرين، على مدار اليوم، وهو الأمر الذي لم يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المطبقة حيث يفتح المعرض أبوابه من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.