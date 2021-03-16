ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الإرشاد الزراعى تكشف عن عدد العارضين بمعرض الزهور هذا العام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

نقل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رسالة شكر من العارضين بمعرض زهور الربيع إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن كافة العارضين، تقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزير الزراعة، لجهوده وتكليفاته بدعم و تذليل العقبات التي تواجه كافة العارضين، وخروجه بمظهر مشرف ولائق بمستوى الحدث السنوي الهام، وتشديده على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحث العاملين على التنظيم الجيد للمعرض.

وأوضح عزوز أن عدد العارضين هذا العام، تزايد عن السنوات السابقة، حيث بلغ عدد العارضين هذا العام 238 عارض، من الشركات العاملة في مجالات زهور القطف، الورود ، نباتات الزينة ومستلزمات تنسيق الحدائق، والصبارات النادرة، ومتتجات التصنيع الغذائي، وعسل النحل من  مختلف محافظات الجمهورية.

واشار الى انه بجانب الشركات الخاصة المشاركة بالمعرض، شارك أيضا عددا من صغار المزارعين وشباب الخريجين والجهات والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني منها: "الادارة العامة للزراعة المحمية، وهيئة صندوق الموازنة الزراعية، و قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، الإدارة المركزية للتشجير والبيئة"، فضلا عن حديقة الأورمان النباتية، ومعهد بحوث البساتين، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، وحديقة الزهرية، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية التربية والتعليم بالجيزه  وجمعية فلاحة البساتين.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ان المعرض هذا العام وفي أيامه الأولى شهد اقبالا غير مسبوق من الزائرين، على مدار اليوم، وهو الأمر الذي لم يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المطبقة حيث يفتح المعرض أبوابه من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة: معرض زهور الربيع الـ 88 في أول مارس بحديقة الأورمان

الأورمان تستعد لمعرض الزهور.. مدير الحديقة: نتوقع إقبالا كبيرا على المعرض.. الإرشاد الزراعي: حدث ثقافي اقتصادي متميز

باب الاشتراك مازال مفتوحا.. الزراعة تتابع الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع

بمشاركة أكثر من 200 عارض.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع

قبل افتتاحه..أبرز 10 معلومات عن معرض الزهور وحديقة الأورمان| انفوجراف

قبل ساعات من افتتاحه.. رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يتفقد معرض زهور الربيع

ترشيحاتنا

الأهلي مزيكا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فيتا

من بينهم رئيس مجلس الأمة.. إحالة 38 نائبًا في الكويت إلى النيابة العامة

إصابة 22 شخصا في تصادم 3 سيارات بأسيوط

بشرط واحد.. تعرف على كيفية الحصول على مرتب مدى الحياة بالقانون

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة والشديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة