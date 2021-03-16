بعد 5 سنوات من الاعتزال.. إبراهيموفيتش يعود رسميا لـ منتخب السويد





وشهدت قائمة منتخب السويد لمواجهتي جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم 2022، عودة إبراهيموفيتش لأول مرة منذ إعلانه اتزاله اللعب الدولي عام 2016.





وعلق إبراهيموفيتش على عودة إلى منتخب السويد، حيث نشر صورة له بمقيص منتخب بلاده عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " توينر"، وكتب :" العودة".





وشارك إبراهيموفيتش مع إيه سي ميلان في 14 مباراة في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدفا، وصنع هدفا وحيدا.





ويستعد إبراهموفيتش حاليا رفقة الروسونيري لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها، بعد غدا الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.





كانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وميلان، انتهت بالتعادل 1 - 1.

أعلن ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، عودة إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، لتمثيل منتخب بلاده مجددا، بعد 5 سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.