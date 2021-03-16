هل تحققت نبوءة كاملة أبو ذكرى .. أزمات تواجه أبطال بـ 100 وش في رمضان 2021

حالة من الجدل أثارها بعض أبطال مسلسل "100 وش" في الفترة الأخيرة وذلك فى مستهل اعمالهم الجديدة التى يخوضون بها دراما رمضان 2021 ، ومنهم الفنانة الشابة التونسية سارة التونسي والتى افتعلت عديد من الأزمات والمشاكل داخل لوكيشن تصوير مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا وهو ما تسبب في استبعادها من المسلسل.

وأكدت مصادر داخل العمل أن سارة كانت تتأخر لساعات عديدة عن التصوير، قد تصل إلى ثلاث أو أربع ساعات وهو ما أضطر المخرج سامح عبد العزيز إلى استبعادها من العمل.

سارة التونسي لم تكن الوحيدة من ضمن أبطال ب 100 وش التى افتعلت أزمات في الفترة الأخيرة بل ينضم إليها أيضا الفنان شريف دسوقي الشهير بـ "سبعبع" والذي أيضا تسبب في عديد من الأزمات والمشاكل وهو ما أدى إلى استبعاده من ثلاث أعمال ومنها مسلسل "تحقيق" مع أحمد مالك وخالد أنور حيث تعرض دسوقي لأزمة كبيرة أثناء تصوير مشاهدة في العمل، وتم طرده من اللوكيشن بسبب خناقة مع الإنتاج، كما قام بافتعال المشاكل مع عدد من العاملين في موقع التصوير، وهو ما اضطر المسؤولين عن العمل لطرده من اللوكيشن، قبل تصوير مشاهده، وأدى ذلك إلى استبعاده من المسلسل.

وبعد ذلك انضم دسوقي إلى فريق عمل مسلسلي" لحم غزال " مع النجمة غادة عبد الرازق و " ملوك الجدعنة " مع مصطفي شعبان وعمرو سعد ,وعلى الرغم من قيامه بتصوير بعض المشاهد في المسلسلين الا أن صناع ملوك الجدعنة ، وأيضًا لحم غزال استبعدوا شريف دسوقى من المشاركة في العمل بسبب مشاكل نشبت بينه وبين جهات الإنتاج، فضلًا عن عدم التزامه بموعيد التصوير المقررة.

وجاءت هذه الازمات لتؤكد على ما صرحت به المخرجة كاملة ابو ذكرى والتى كانت وجهة رسالة شديدة اللهجة الى بعض ابطال مسلسلها الذى عرض فى العام الماضى واتهمتهم بالغرور ولكن لم تفصح عن هويه من تقصد منهم.

وكانت كتبت أبو ذكرى عبر حسابها على "فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل "بـ 100 وش" بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ 100 وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم.. عايزه أقولكم خسارة.. الغرور مقبرة الفنان زي ما قاللنا يوسف شاهين ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

وأضافت: "الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا. كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره. وربنا يهدي".