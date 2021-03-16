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توك شو

زوج ملكة بريطانيا يغادر المستشفى بعد جراحة في القلب ..فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:43 م
الأمير فيليب يغادر
الأمير فيليب يغادر المستشفى
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز عربية"، لقطات يظهر من خلالها مغادرة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهرا متنقلا بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب. 

وعاد الأمير فيليب إلي المستشفى لتمضية فترة نقاهة بعدما أجريت له عملية جراحية لمعالجة مشكلة موجودة في القلب بمستشفى القديس برثولماوس في وسط لندن الذي يضم أكبر خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا.

ونجح بعض المصورين الذين تواجدوا في محيط المستشفى في التقاط بعض الصور الخاصة بالأمير أثناء خروجه من المستشفى. ولم يصدر حتى هذه الأثناء أي تعليق عن قصر باكنغهام.

وجاء دخول الأمير فيليب المستشفى في خضم عاصفة تضرب العائلة الملكية التي تواجه أزمة جرّاء المقابلة التلفزيونية التي أجريت مع الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميجن ماركل عبر التلفزيون الأمريكي.

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