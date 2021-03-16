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أخبار العالم

وفد صومالي رفيع المستوي يحمل رسالة مهمة من رئيس بلاده لرئيس البرلمان العربي.. إليكم تفاصيلها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:21 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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مـيــــس رضـــا

أكد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، على دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال قائدًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا ومساندتها في جميع الجهود التي تقوم بها، سواء في مسيرة التنمية الشاملة، أو في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، فضلًا عن دعم ومساندة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في الصومال.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، وفدا رفيع المستوى من جمهورية الصومال الفيدرالية برئاسة عمر علي روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية والسفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

ونقل الوفد الصومالي رسالة من الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى رئيس البرلمان العربي محملة بكلمات التهنئة ومفعمة بالمحبة والدعم  لفوزه برئاسة البرلمان العربي، وتقديره لمواقف البرلمان العربي الداعمة دائمًا للصومال في كافة المجالات ومساندته والدفاع عن قضاياه في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

 

وثمن الوفد الصومالي الجهود المخلصة التي يقوم بها البرلمان العربي في مرحلته الجديدة برئاسة العسومي، والتي تنقل صورة مشرفة عن العمل البرلماني العربي ودوره المحوري تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب العربي
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