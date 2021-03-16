لمكافحة سوسة النخيل والنمل الأبيض .. القصير يوجه بتلبية مطالب جنوب سيناء

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معهد بحوث وقاية النباتات بتلبيه مطالب محافظة جنوب سيناء و التى تم عرضها خلال زيارة وزير الزراعة الشهر الماضى واجتماعه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض وبعض الحشرات الضارة .

و بتعليمات من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية توجه فريق علمى برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات وعضوية الدكتور مجدى ولسن رئيس مكون الحيوانات الضارة والدكتور محمد كمال عباس رئيس قسم الناخرات ومنتجاتها بمعهد بحوث وقاية النباتات لوضع خطط المكافحة والدعم الفنى والتدريب خلال الفترة من ١٢ الى ١٥ مارس ٢٠٢١.



وتم استعراض أكثر من خطة مكافحة تتوائم مع ظروف المناطق السياحية وصديقة للبيئة ،علاوة على عقد ندوة عن تنظيم اعداد الطيور الضارة دون الإخلال بالتوازن البيئى وندوة أخرى عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الابيض، وذلك بحضور اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ و الدكتور اسامة ابراهيم مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء .



وكان من الحضور مهندسي الادارة الزراعية بشرم الشيخ ولفيف من مسئولي الزراعة بالفنادق والشركات

، و دورة تدريبية بمدينة الطور علاوة على عدد من الزيارات الميدانية.