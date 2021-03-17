هل يجوز إعطاء الزكاة لإخوتي في المناسبات لعدم إحراجهم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز أن أعطى الزكاة لإخواتى فى المناسبات على مدار السنة لعدم إحراجهم؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، نعم يجوز إعطاء الزكاة لإخواتك فى المناسبات ولا يشترط أن تعلمهم أنها زكاة، فمن الممكن أن تخرجها فى صورة هدية أو ما شابه وتكون نيتك أنها زكاة.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" أنه يجوز تقسيم الزكاة على مدار السنة بشرط أن تخرجها مقدما لأنه لا يجوز تأخيرها.
حكم تقسيم الزكاة فى صورة مبالغ شهرية
وقال "شلبى" إن تقسيم قيمة الزكاة له احتمالين،
الأول: إخراج الزكاة قبل ميعادها كإخراج زكاة رمضان القادم مقدما، فإذا حل
رمضان تكون قد انتهيت من إخراج ما عليك من زكاة، وهذا جائز.
الأول: إخراج الزكاة قبل ميعادها كإخراج زكاة رمضان القادم مقدما، فإذا حل
رمضان تكون قد انتهيت من إخراج ما عليك من زكاة، وهذا جائز.
وأوضح، أن الاحتمال الثاني هو تأخير الزكاة عند ميعادها،
كتقسيط إخراج زكاة رمضان بعد انتهاء الشهر فهذا لا يجوز إذا كان مبلغ
الزكاة متوفرا معك.
كتقسيط إخراج زكاة رمضان بعد انتهاء الشهر فهذا لا يجوز إذا كان مبلغ
الزكاة متوفرا معك.
وأكد أنه يجوز إخراج الزكاة مقدما فى صورة أقساط ولا شيء فى ذلك.