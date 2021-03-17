هل يجوز إعطاء الزكاة لإخوتي في المناسبات لعدم إحراجهم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز أن أعطى الزكاة لإخواتى فى المناسبات على مدار السنة لعدم إحراجهم؟".







وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، نعم يجوز إعطاء الزكاة لإخواتك فى المناسبات ولا يشترط أن تعلمهم أنها زكاة، فمن الممكن أن تخرجها فى صورة هدية أو ما شابه وتكون نيتك أنها زكاة.





وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" أنه يجوز تقسيم الزكاة على مدار السنة بشرط أن تخرجها مقدما لأنه لا يجوز تأخيرها.







حكم تقسيم الزكاة فى صورة مبالغ شهرية



