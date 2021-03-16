الخميس القادم.. قافلة كبرى لواعظات الأوقاف في طابا والطور وكاترين

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء قافلة كبرى لواعظات الأوقاف في طابا والطور وسانت كاترين وشرم الشيخ وغيرها من مدن محافظة جنوب سيناء بدءًا من الخميس القادم ١٨ مارس ٢٠٢١ م حتى الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١م، بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصري بطابا الخميس القادم ١٨ مارس ٢٠٢١ م .





وتضم القافلة عشر واعظات، هن:





1. الواعظة / رابحة صلاح الدين





2. الواعظة / فاطمة موسى





3. الواعظة / راوية خليل





4. الواعظة / وفاء عبد السلام





5. الواعظة / صفاء إبراهيم





6. الواعظة / كاميليا كامل





7. الواعظة / مرفت عزت محمد





8. الواعظة / دينا محمد جدامي





9. الواعظة / هالة ربيع





10. الواعظة / منال المسلاوي