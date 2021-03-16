في الموعد.. نبيل الحلفاوي يتغنى بتقدم الأهلي بهدفين على فيتا كلوب

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تقدم النادي الأهلي على فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وكتب نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر"، قائلًا " في الموعد يا رجالة.. إن شاء الله دائما عند حسن الظن #يلا_يا_اهلي ".





وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره فيتا كلوب، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.



