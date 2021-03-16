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رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نامونجو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:27 م
صدى البلد
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حسن العمدة
اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، الثلاثاء، بأحد الملاعب الفرعية، استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نامونجو في الثالثة عصر غد الأربعاء، على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل الفريق قمة المجموعة الرابعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نكانا الزامبي في الجولة الأولى.

وامتد المران لقرابة الساعة والنصف بأحد الملاعب الفرعية، واشتمل على تدريبات بدنية وفنية وتقسيمة في نهاية التدريب، بجانب بعض الفقرات الترفيهية للتخفيف من الضغوط في ظل توالي المباريات والإجهاد.
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