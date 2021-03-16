رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد حفل تخريج الدفعة السابعة لكلية طب قنا





شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، حفل تخرج الدفعة السابعة من كلية الطب بقنا، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.





أعرب الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، عن سعادته بتخريج الدفعة السابعة، مؤكدًا أنها تعد مجهودًا من مجهودات الجامعة فى خدمة الوطن.

وأكد غرباوي، أن الحصول على الشهادة ليست نهاية المرحلة فى دولة حديثة تهتم بتطوير منتجها بالخبرات والتدريب، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت فى عقول خريجيها بالتمويل والتأهيل والإعداد، ولذا فهى تنتظر المردود بخدمة الوطن وتقديم كل نقطة عرق من أجل إعلاء شأنه.





وأضاف رئيس الجامعة، بأن ما تلقاه خريج كلية الطب فى قاعات الدرس جدير بأن يعد طبيبًا ناجحًا وهذا دور الجامعة التى تؤهل المواطن الصالح المنتمى، داعيًا خريجى الدفعة السابعة فى ظل وجود جائحة كورونا إلى العمل المنضبط وعدم التخاذل والوقوف فى الصف الأول.





وقدم الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، التهنئة لخريجى الدفعة السابعة من كلية طب قنا، مشيدًا بتحملهم المسئولية فى ظروف جائحة كورونا وتقدمهم للصفوف الأولى وقدرتهم على العمل فى ظل هذه الظروف، وحث الخريجين العمل على خدمة المرضى ورعايتهم، مقدما شكره إلى أولياء أمورهم الذين قدموا كل ما لديهم من أجل أبناءهم.





وتولي الدكتور أيمن سعد زكى، أمين صندوق نقابة الأطباء بقنا، مهمة ترديد قسم الولاء على خريجى الدفعة السابعة البالغ عددهم 122 طبيبًا.



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