الإمارات.. قرار عاجل بشأن التعليم خلال شهر رمضان

اصدرت كليات التقنية العليا بالإمارات قرارا عاجل بشأن العملية التعليمية في شهر رمضان حيث أعلنت عن تقليل نسبة حضور الطلبة خلال شهر رمضان بنسبة تترواح ما بين 15% الى 20% فقط لتلبية متطلبات الدراسة التطبيقية وذلك مراعاة لطبيعة الشهر الفضيل وتسهيلًا ودعمًا للطلبة على أن تعقد الامتحانات النهائية عقب شهر رمضان داخل الحرم الجامعي.





جاء ذلك في تصريحات ادلي بها مدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبداللطيف الشامسي ، خلال اللقاء المفتوح الافتراضي الذي عقده مع أكثر من ألف طالب وطالبة من طلبة السنتين الاولى والرابعة على مدار يومين ضمن فعاليات مبادرة "شورك".





كما أشار الدكتور عبداللطيف الشامسي إلى أنه سيتم تقليل نسبة حضور الطلاب للكليات طيلة شهر رمضان بحيث لن تتجاوز الـ 20 في المائة في كل كلية وفق متطلبات الدراسة التطبيقية على ان تعقد الامتحانات النهائية عقب شهر رمضان داخل الحرم الجامعي.





وانتقل للحديث حول امتيازات الالتحاق بكليات التقنية خاصة تخرج الطالب بشهادتين شهادة أكاديمية من الكليات وشهادة احترافية من الجهة العالمية المانحة لها وكيفية توفير فرصة الحصول على الشهادات الاحترافية للطلبة خلال سنوات الدراسة ومساعدتهم على اتمام متطلباتها الدراسية والمعرفية ليكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل بالإضافة الى امتياز الكليات بكونها أول مؤسسة تعليم عالي تعتمد كمناطق اقتصادية حرة بما يمكنها من تحويل مشاريع وأفكار الطلبة المبتكرة الى شركات ناشئة وتأسيسهم كرواد أعمال إماراتيين، وكيفية توفر هذه الفرصة أمام كل طالب يمتلك الفكرة دون النظر لطبيعة تخصصه الدراسي.



