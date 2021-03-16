رشاد عبده: العمل 3 أيام أسبوعيا له إيجابيات اقتصادية واجتماعية.. ويخفف الضغط على ميزانية الدولة

اجازة الحكومة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة التقدم لطلب العمل لمدة ٣أيام فقط في الأسبوع مقابل تقليل الأجر وأيام الاجازات، وفقا لقانون الخدمة المدنية.





وحول الأمر قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه الفكرة لها الكثير من الايجابيات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فالجهاز الوظيفي للدولة يتراوح بين 6.5 ل7 مليون موظف لا نحتاج منهم أكثر من 2 مليون فقط للعمل في اجهزة الدولة فإذا قام جزء من هذه الاعداد بالعمل3 ايام فقط مع تخفيض الاجر يعود هذا بتوفير الاموال لخزينة الدولة والتخفيف من اعبائها حيث أن مرتبات الموظفين العاملين بالدولة تمثل 22% من الموازنة العامة، كما تعطي الفرصة لزيادة المرتبات لموظفين أخرون .





و لفت "عبده" إلى الاهمية الاجتماعية للقرار بأن الموظف الذي يعمل 3ايام فقط في الدولة من الممكن أن يقوم بعمل مشروع صغير يزيد الانتاج في الدولة ويعمل معه عدد من العمال فتقل البطالة، وأيضًا إذا كانت هذه الموظفة أم توفر باقي أيام الاسبوع لرعاية ابنائها فهي أيضا تساعد الدولة و تقدم لها أجيال صالحة يستطيعوا خدمة الدولة فيما بعد.





وحدد قانون الخدمة المدنية التفاصيل الخاصة بتخفيض ايام العمل حيث نصت المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقرر».



