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تعليم

جامعة حلوان تنظم مؤتمرها السنوى السادس عشر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قســـم التعليــــم
ينظم معمل توثيق ادب الطفل بالمكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان المؤتمر السنوى السادس عشر بعنوان " أدب الأطفال والتنشئة الشاملة (محليا وعربيا وعالميا) "، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة مجموعة من كبار المتخصصين فى مجال أدب الطفل. 

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ان جامعة حلوان تحرص دائما على تنظيم المؤتمر السنوى لأدب الطفل وذلك للتأكيد على الطاقات الإبداعية للأطفال في ضوء رؤية مصر 2030، كما أنه يعمل على  تشجيع الإنتاج والعمل علي جذب الاطفال للقراءة وكافة الانشطة المرتبطة بها، مؤكدا أن المؤتمر هذا العام يقام مع الحرص على  الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ضرورة ارتداء الكمامات و تحقيق التباعد الاجتماعى. 

واوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن  المؤتمر يهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية للتعرف على دور أدب الأطفال في التنشئة الشاملة بمختلف جوانبها  التربوية والاجتماعية والثقافية والنفسية  الجمالية وغيرها بهدف بناء الإنسان منذ الطفولة المبكرة بناء سليما بحيث يصبح عضوا إيجابيا في المجتمع.

ويتناول المؤتمر الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المتعددة من( قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية) بشكلية الورقى والالكترونى ،ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم فى مختلف العصور،كما يتناول جهود مختلف المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية فى تشجيع هذا الإنتاج ،والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة بها .

يرأس أعمال المؤتمر الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل وتحت إشراف سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

تبدأ فعاليات المؤتمر  فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي  الأربعاء والخميس ٢٤-٢٥ مارس ٢٠٢١ بقاعة المكتبة الموسيقية بالدور الأرضى  بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي .
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