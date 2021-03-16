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رياضة

جلسات فردية بين كارتيرون ولاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:34 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى وملك موسى
قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعقد جلسات فردية مع لاعبي الفريق الأبيض أمس الأثنين في معسكر الفريق المقام حاليًا، استعدادا لمباراة الترجي اليوم الثلاثاء.

وحرص كارتيرون التحدث مع كل لاعب على حدة، من أجل تحميسه ومطالبته ببذل أقصى ما لديه من جهد خلال لقاء اليوم، من أجل الحفاظ على حظوظ الزمالك في الصعود للدور التالي من البطولة القارية.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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