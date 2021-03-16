سوريا.. قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن الطلاب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا عاجلا بشأن تقديمات الإعلانات الشهرية للطلاب السوريين، حيث وجه الأسد مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومائتي مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية.









وبحسب وسائل الإعلام السورية؛ من المقرر أن يعمل الصندوق علي زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.









كما وجّه الرئيس الأسد لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.









ويساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.







