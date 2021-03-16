محمد شريف يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الأهلي بالكونغو

افتتح محمد شريف لاعب الأهلي أهداف فريقه في شباك مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، خلال لقاء الفريقين اليوم الثلاثاء، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وسجل محمد شريف مهاجم الأهلي الذي خرج مصابا هدفا في الدقيقة 6، يليه محمد مجدي قفشة في الدقيقة 19، ثم طاهر محمد طاهر في الدقيقة 79.
ويعد هدف محمد شريف، هو الأول للأهلي في ملاعب الكونغو بعد 3 مواجهات سابقة لم يهز خلالها المارد الأحمر الشباك هناك.
وقابل الأهلي مازيمبي في الكونغو بنسخة دوري الأبطال 2002 وانتهت بالتعادل السلبي، ثم تجدد اللقاء في نسخة دوري الأبطال 2012 وخسر بنتيجة 2-0، كما لعب ضد فيتا كلوب في الكونغو بنسخة دوري الأبطال عام 2019 وخسر 0-1.