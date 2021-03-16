محمد شريف يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الأهلي بالكونغو

وسجل محمد شريف مهاجم الأهلي الذي خرج مصابا هدفا في الدقيقة 6، يليه محمد مجدي قفشة في الدقيقة 19، ثم طاهر محمد طاهر في الدقيقة 79.

وسجل محمد شريف مهاجم الأهلي الذي خرج مصابا هدفا في الدقيقة 6، يليه محمد مجدي قفشة في الدقيقة 19، ثم طاهر محمد طاهر في الدقيقة 79.

ويعد هدف محمد شريف، هو الأول للأهلي في ملاعب الكونغو بعد 3 مواجهات سابقة لم يهز خلالها المارد الأحمر الشباك هناك.



