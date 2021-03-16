الأردن يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجل تراجعاً في الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا "كوفيد 19".





وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، سجل الأردن 8910 حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى (495,380) حالة.





كما سجلت 69 جالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5497 حالة.





وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (20.12%)، مقارنة مع (19.36%) يوم أمس.





وتمّ إجراء (44,284) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,267,567) فحصاً.





وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5335) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (406,654) حالة.





ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (83,229) حالة.