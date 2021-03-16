مصرع فتاة في السويس سقطت من شرفة الدور الرابع

لقيت فتاة في السويس مصرعها، سقطت من شرفة مسكنها بالدور الرابع بحي الأرٍبعين، ونقل إسعاف السويس جثمان المتوفية إلى المشرحة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط فتاة تدعى أروى. ع 19 عام، سقطت من الدور الرابع في عقار بشارع النيل، وجرى نقلها من إلى المستشفى العام إذ أكد الأطباء وفاتها نتيجة سقوط من علو، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة.





وانتقلت قوة من مباحث القسم، لمكان الواقعة ويجري ضباط المباحث التحريات وسؤال الشهود العيان بالعقار وفي محيط الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.







