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أخبار العالم

العراق.. قرار هام من وزارة التربية بشأن امتحانات منتصف العام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:59 م
التعليم في العراق
التعليم في العراق
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محمود نوفل
 
أصدرت وزارة التربية العراقية اليوم الثلاثاء قرارا بتحديد   مواعيد الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية".  

وقالت الوزارة العراقية في بيان لها اليوم  "الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية  لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية".  

وأضافت :  أن اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر مارس لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق  الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر مارس الحالي، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات".  

وأوضح البيان أن "الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس"، منوهًا الى "إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".  
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