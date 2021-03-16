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رياضة

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق الإعلامى خالد الغندور، على فوز النادى الأهلي على فيتا كلوب بـ 3 أهداف نظيفة فى دورى أبطال أفريقيا، ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر فيسبوك. 


وكتب الغندور "الأهلي يفوز بنتيجة كبيرة مع تعليق أحمد الطيب  اللي طلع وشه حلو علي الاهلي  علي العموم  مبروك  للاهلي و عقبال الزمالك إن شاء الله".


وتقدم النادي الأهلي على فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


الهدف الثالث للأهلي جاء عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 78 بباطن القدم، بعد تلقيه تمريرة رائعة من والتر بواليا.


وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة السادسة، أعقبه محمد مجدي أفشة بالهدف الثاني في الدقيقة 19.

الاهلي يفوز بنتيجة كبيرة مع تعليق احمد الطيب اللي طلع وشه حلو علي الاهلي علي العموم مبروك للاهلي و عقبال الزمالك ان شاء الله

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled Elghandour‎‏ في الثلاثاء، ١٦ مارس ٢٠٢١
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